Глава Березовского района Югры сложил полномочия после вождения в нетрезвом виде

Павел Артеев отметил, что своим поступком "поставил под удар репутацию власти"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев, которого задержала полиция за вождение в нетрезвом виде, сложил с себя полномочия. Об этом он сам рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

"Уважаемые земляки, я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района, было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти, глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового", - написал он.

Артеев добавил, что осознает, что своим проступком подвел руководство региона и коллектив администрации района.

Ранее Артеев сообщал, что в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово он управлял личным автомобилем в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.