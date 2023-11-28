Путин: РФ будет опираться на вековые ценности, которые не подлежат "выкорчевке"

Президент обратил внимание на верность "вечным традициям" в годы Великой Отечественной войны

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в незыблимости традиций и ценностей народа, которые невозможно "выкорчевать".

Выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава государства напомнил о фактах, обратив внимание на верность "вечным традициям" в годы Великой Отечественной войны. "И сегодня это все продолжатся, это выкорчевке не подлежит, это основа, суть России, суть нашего народа", - подчеркнул Путин.

"Мы всегда будем смотреть вперед, двигаться вперед, но всегда будем опираться на наши вековые традиции и наши духовные корни", - заверил президент РФ.