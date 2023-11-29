В ЛНР энергетики восстановили подачу электричества более 220 тыс. абонентов

В правительстве региона отметили, что обесточенными остались 193 трансформаторные подстанции

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электричества свыше 220 тыс. абонентов после сильных порывов ветра в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ночь на 27 ноября, сообщается в регионального правительства.

"Энергетики восстановили электроснабжение 220 205 абонентов. <…> По состоянию на утро 29 ноября остаются обесточены 193 трансформаторные подстанции и 21 629 абонентов. Запитано 1 777 трансформаторных подстанций, подано напряжение в 34 лечебных учреждения и в 74 школы и детские сады", - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что подача электроэнергии восстановлена во все котельные республики.

28 ноября в пресс-службе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР сообщали, что более 31 тыс. абонентов в региона остаются обесточенными после сильного ветра.

В результате сильных порывов ветра, обрушившихся на ЛНР в ночь на 27 ноября, в республике наблюдались перебои в работе мобильной связи, подаче воды, света и газа.