В Севастополе число оставшихся без света потребителей после шторма превысило 2 тыс.

В "Севастопольэнерго" сообщили, что завершение работ запланировано до 23:00 мск 29 ноября

ТАСС, 29 ноября. Число потребителей, оставшихся без электроэнергии в Севастополе после шторма, выросло до 2 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале электросетевого предприятия города "Севастопольэнерго".

"По данным на 10:00 в ночь 28 на 29 ноября, в результате неблагоприятных погодных условий, дождя и штормового ветра, в электрических сетях 0,4 - 6кВ "Севастопольэнерго" произошло 25 аварийных отключений. На данный момент в работе 94 (с учетом ранее поступивших) заявки. Без электроснабжения остаются 2 050 человек <...> и 618 домов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 1 850 человек остаются без электроснабжения в Севастополе после шторма. Завершить аварийные работы планируется до 23:00 мск 29 ноября.

В организации уточнили, что в настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.