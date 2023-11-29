В Краснодарском крае на выплаты пострадавшим от шторма направят порядка 25 млн рублей

Выплаты компенсаций будут составят по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, зарегистрированного по месту жительства в пострадавшем домовладении и проживающего в нем

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Власти направят на выплаты жителям Краснодарского края, чьи дома пострадали во время непогоды, порядка 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

"Говорить об ущербе [инфраструктуре] пока рано, оценка масштабов повреждений ведется. Выплаты людям, предварительно, составят порядка 25 млн рублей, комиссии заканчивают работу. Ожидаем, что на следующей неделе начнем первые выплаты людям", - сообщил Алтухов ТАСС по итогам работы в Горячем Ключе.

В его Telegram-канале уточняется, что в станицу доставили 2,5 тонны гуманитарного груза для пострадавших - это чистящие средства, постельное белье, средства гигиены, питьевая вода. Жителям помогают просушить жилье, будут приниматься меры для обеспечения населения дровами, а также содействие в отсыпке дорог, съездов к домам.

Согласно закону, выплаты компенсаций будут составят по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, зарегистрированного по месту жительства в пострадавшем домовладении и проживающего в нем, при частичной утрате имущества - 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам от Краснодарского края выехать в регион для оказания помощи населению после подтоплений. В среду Алтухов вместе с министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергеем Штриковым провел встречу с жителями станицы Пятигорской в Горячем Ключе, где произошли подтопления.