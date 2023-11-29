В ДНР почти 23 тыс. потребителей остаются без света из-за непогоды

В пресс-службе регионального министерства угля и энергетики отметили, что до сих пор обесточены 930 трансформаторных подстанций

ДОНЕЦК, 29 ноября. /ТАСС/. Энергетики практически восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды в Донецкой Народной Республике (ДНР). Без света остаются около 23 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе регионального министерства угля и энергетики.

"Благодаря круглосуточной работе аварийных бригад энергоснабжение, нарушенное в результате неблагоприятных погодных условий 26-27 ноября, восстановлено у большинства потребителей. По состоянию на 07:00 29 ноября на территории ДНР остаются обесточенными 930 трансформаторных подстанций, порядка 23 тыс. бытовых абонентов", - говорится в сообщении.

27 ноября непогода оставила без света 525 тыс. жителей почти на всей территории региона. В некоторых населенных пунктах было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, школы и детские сады были переведены на дистанционный режим работы. По данным министерства, по состоянию на 15:00 28 ноября на территории республики оставались обесточенными 531 трансформаторная подстанция, 39 617 потребителей.