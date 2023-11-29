В Минтрансе сообщили, что движение на федеральных автодорогах осуществляется штатно

В министерстве отметили, что на трассах госкомпании "Автодор" задействовано более 800 единиц техники и почти 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Движение по федеральным автомобильным дорогам в центральных и южных регионах России осуществляется в штатном режиме, ситуация на дорогах Краснодарского края стабильная, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Движение по федеральным автомобильным дорогам центральных и южных регионов осуществляется в штатном режиме. Дорожники транспортного комплекса России успешно справляются с неблагоприятными погодными условиями в центральных и южных регионах страны", - отмечается в сообщении.

В настоящее время ситуация на дорогах в Краснодарском крае стабильная, в связи с отсутствием штормового предупреждения дополнительные силы и средства не мобилизовывались. При этом ночью на трассе А-159 специалисты оперативно ликвидировали осыпь камней, движение не перекрывалось, отмечается в сообщении.

"Сегодня в Адыгее, Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях, Республике Калмыкия прогнозируются ливневый дождь, мокрый снег, гололедные явления, метель, налипание мокрого снега", - предупредили в министерстве.

Дорожки продолжают работать в усиленном режиме. На федеральных трассах, подведомственных Росавтодору, 28 ноября было задействовано почти 9 тыс. человек и 6,5 тыс. единиц дорожной техники. На дорогах госкомпании "Автодор" за прошедшие сутки задействовано более 800 единиц техники и почти 1,5 тыс. человек. Также на платных участках дежурят более 100 экипажей аварийных комиссаров, готовых прийти на помощь автомобилистам, рассказали в Минтрансе.