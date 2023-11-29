Минтранс сообщил о сохранении ограничений на судоходство в Черном море

По данным ведомства, в его акватории до сих пор действуют неблагоприятные гидрометеорологические условия

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ограничения на судоходство сохраняются в Черном море на фоне неблагоприятных метеоусловий, отмечается в сообщении Минтранса РФ.

"В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение судов по Керченской паромной переправе. "За последние сутки до очередного усиления шторма морскими автопаромами выполнено шесть рейсов. Более требовательные к погодным условиям при швартовке железнодорожные паромы в настоящее время не работают", - добавили в Минтрансе России

Вместе с тем аэропорты регионов, где были зафиксированы сложные метеоусловия за последние несколько дней, работают штатно. В аэропортах столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) задержек на вылет по метеоусловиям нет, уходов самолетов на запасные аэродромы не зафиксировано, отметили в Минтрансе. Отмен рейсов из-за метеоусловий нет и в Сочи.

Ограничений движения по федеральным трассам из-за погодных условий нет, сказано в сообщении.