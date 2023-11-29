В Бердянске спасатели откачали воду из более 100 жилых домов

По состоянию на 11:00 остаются подтопленными два домовладения, уточнил начальник Главного управления МЧС России по региону Дмитрий Кучерков

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Спасатели Запорожской области откачали воду из более чем 100 жилых домов в Бердянске, находящихся в зоне подтопления с 26 ноября в связи с непогодой. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Дмитрий Кучерков.

"Коммунальные службы вместе с подразделениями Главного управления МЧС по региону с 26 ноября отреагировали на десятки заявлений граждан по откачке воды из подтопленных зон Запорожской области. Из 104 домовладений города Бердянска, которые оказались в зоне подтопления, на сегодняшнее утро уже оставались подтопленными 4 домовладения. По состоянию на 11:00 мск остается всего два таких домовладения", - сказал Кучерков.

В региональном главке МЧС отметили, что в первые часы непогоды из зоны подтопления в Бердянске были эвакуированы шесть человек, из них три ребенка. "Все люди изъявили желание переместиться к родственникам, поэтому пункты временного размещения для граждан не создавались", - отметил Кучерков.

По его словам, спасатели убрали упавшие деревья более чем по 100 адресам. Кроме того, убрано более 10 упавших балконных рам, козырьков, кровельных конструкций.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Запорожской области 29 ноября прогнозируется осадки в виде сильного дождя, скорость ветра - до 24 м/с.