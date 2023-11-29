В Ульяновской области в 2023 году произвели более 5 тыс. беспилотников

Губернатор Алексей Русских добавил, что регион видит большие перспективы в беспилотной индустрии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Предприятия Ульяновской области в 2023 году произвели более пяти тысяч беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия".

"Несколько компаний уже производят беспилотники. Хочу вам сказать, что около пяти тысяч беспилотников уже ими произведено и реализовано. И [они] показывают очень даже неплохие результаты", - сказал собеседник агентства.

Русских добавил, что регион видит большие перспективы в беспилотной индустрии. "Те наработки и тот опыт, который у нас уже имеется, нашли свое воплощение в проектах, которые реализуются в плане беспилотных летательных аппаратов", - уточнил он.

Губернатор напомнил, что в Ульяновской области создан центр по развитию беспилотных летательных аппаратов. "До 2027 года в нашей области в одной из немногих введен специальный правовой режим для беспилотников, которые работают в сфере сельского хозяйства. Планируется построить две площадки для обслуживания и для посадок летательных аппаратов", - отметил глава региона.

Русских подчеркнул, что власти региона намерены вкладывать весь имеющийся ресурс, а также привлекать как внешних, так и внутренних инвесторов, чтобы обеспечить развитие этой индустрии до необходимого уровня. Губернатор также заявил, что Ульяновская область рассчитывает стать лидером в этой сфере.

"В регионе уже несколько лет ведется обучение операторов по управлению беспилотниками на базе Ульяновского авиационного колледжа - Межрегионального центра компетенций, и состоялись первые выпуски. Также с этого года реализуется программа подготовки инженерно-технических специалистов в Ульяновском институте гражданской авиации", - сказал собеседник агентства.

Выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.