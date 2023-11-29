В пострадавших от непогоды районах Запорожской области школы перевели на дистант

В образовательных учреждениях Бердянска на побережье Азовского моря из-за ухудшения погоды сократили занятия

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Школы в наиболее пострадавших от непогоды районах Запорожской области временно переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть обрушения, есть и выбитые стекла, и разрушения конструкций крыши - также устраняются. Школы работают в дистанционном режиме в тех районах, где это необходимо. Такое решение было принято штабом. Опять же это день-два, и, когда будет решение, дети пойдут на очное обучение. Я могу сказать, что у нас в отличие от Крыма и Сочи ситуация более понятная, поэтому образовательный процесс мы прерывать не будем, по возможности будем делать очное обучение в школах", - сказал Балицкий.

В школах города Бердянска на побережье Азовского моря из-за ухудшения погоды в среду сократили занятия. "В связи с непогодой в школах Бердянска занятия прошли по сокращенному графику. Учащиеся отпущены домой. Детские сады работают в обычном режиме", - говорится в сообщении городской администрации.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.

По данным Гидрометцентра России, в среду в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вновь ожидается сильный дождь и ветер до 24 м/с.