На устранение последствий урагана в Херсонской области уйдет до трех дней

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, без света остаются более 15 тыс. человек

ГЕНИЧЕСК, 29 ноября. /ТАСС/. Специалистам потребуется от одного до трех дней на устранение последствий урагана в Херсонской области, где без света остаются более 15 тыс. человек в 40 населенных пунктах.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сейчас без света остаются 15,7 тыс. человек в 40 населенных пунктах. <...> Мы будем держать херсонцев в курсе хода ликвидации последствий стихии. На устранение основных из них понадобится один-два, максимум - три дня", - написал он в своем Telegram-канале.