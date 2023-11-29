В ЛНР сообщили о восстановлении подачи воды после непогоды в 95% населенных пунктов

Специалисты продолжают заниматься возвращением прежнего режима работы водной системы как по магистральным объектам, так и на локальных источниках

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты предприятия Луганской Народной Республики (ЛНР) "Лугансквода" восстановили подачу воды в 95% населенных пунктов, приостановленную после аварий из-за ураганного ветра, обрушившегося на регион в ночь на понедельник. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Специалисты "Луганскводы" продолжают восстанавливать прежний режим работы водной системы как по магистральным объектам, так и на локальных источниках, который был нарушен отключением энергоснабжения из-за погодных условий 27 ноября. Ранее действующий режим и объем водоснабжения восстановлены почти в 95% населенных пунктов, на которых было полностью прекращено водоснабжение", - сказано в сообщении.

Во вторник специалист по связям с общественностью и прессой "Луганскводы" Дмитрий Бидлюченко сообщал ТАСС, что специалисты предприятия восстановили подачу воды порядка 350 тыс. абонентам.

В результате сильных порывов ветра, обрушившегося на ЛНР в ночь на 27 ноября, в республике наблюдались перебои в работе мобильной связи, подаче воды, света и газа.