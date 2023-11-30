В ЛНР подачу электричества после непогоды восстановили на 90%

Электроснабжение вернули 245 тыс. абонентов

ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Энергетики после непогоды, которая обрушилась на ЛНР в ночь на 27 ноября, восстановили подачу электроэнергии почти 245 тыс. абонентов региона - это более 90% от их общего числа , сообщается в Telegram-канале минтопэнерго республики.

"По состоянию на 09:00 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) 30 ноября восстановлено электроснабжение 244 459 абонентов по всей территории республики. Введено в работу порядка 90% трансформаторных подстанций. В настоящее время остаются обесточенными 21 566 абонентов, 212 трансформаторных подстанций", - сказано в сообщении.

Сообщается, что над восстановлением электричества у абонентов ЛНР работают 106 бригад энергетиков.

В среду первый вице-премьер ЛНР, руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР Юрий Говтвин сообщал, что энергетики после непогоды восстановили энергоснабжение почти во всех объектах образования и здравоохранения региона.

В результате сильных порывов ветра в республике наблюдались перебои в работе мобильной связи, подаче воды, света и газа.