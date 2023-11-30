В Крыму восстановили большую часть пострадавших от шторма дорог

Как уточнил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, проезд обеспечен на всех участках

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. В Крыму осталось отремонтировать четверть дорог регионального и местного значения от всех пострадавших из-за ураганного ветра и подтоплений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

"Продолжаются работы по восстановлению дорог как регионального, так и местного значения. Из 13 ранее поврежденных участков остается только три: в селе Морское (городской округ Судак), Приморский (городской округ Феодосия), в селе Челядиново - селе Заветное (Ленинский район). Песчаная смесь с дорог убрана. Проезд обеспечен на всех участках", - сказал он.

Из 823 поврежденных кровель домов 54 отремонтировали, 51 сейчас в работе. Силами ЖКХ и МЧС убрано также 1 750 упавших деревьев. "Ведем обследование волнорезов и берегоукрепительных сооружений", - добавил министр.