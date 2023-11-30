Редакция программы "Итоги года с Владимиром Путиным" разместится в штаб-квартире ОНФ

Как сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов, речь идет о наиболее опытных представителях и руководителях региональных отделений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объединенная редакция программы "Итоги года с Владимиром Путиным" разместится в штаб-квартире Народного фронта. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.

"В этом году работа Народного фронта выйдет на новый качественный уровень. Здесь, на Мосфильмовской, 40, в этом помещении будет сидеть объединенная редакция редакторов телеканалов, телефонистов Народного фронта и нашего актива", - сказал он, уточнив, что речь идет о наиболее опытных представителях и руководителях региональных отделений движения.

"Прием вопросов стартует завтра в 8 утра", - сказал он, уточнив, что вопросы начнут принимать с 08:00 по Дальнему Востоку.

Кузнецов напомнил, что в 2019 году глава государства поручил Народному фронту "работать с массивом обращений", поступающих на прямую линию, за это время движение обработало более 3 млн обращений. За счет этого, уточнил он, удалось решить как системные, так и частные проблемы.

Президент РФ подведет итоги 14 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии используется не впервые - ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.