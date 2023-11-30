В Сочи приостановили курсирование пригородных поездов

По информации Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи, произошел сбой в железнодорожном сообщении

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Курсирование пригородных поездов на участке железной дороги Туапсе - Имеретинский курорт приостановлено 30 ноября в связи со сбоем в железнодорожном сообщении. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

"30 ноября в связи со сбоем в железнодорожном сообщении приостанавливается курсирование пригородных поездов на участке Туапсе - Имеретинский курорт", - говорится в сообщении.

Согласно списку, указанному на официальном сайте "Кубань Экспресс-Пригород", у восьми рейсов пригородных поездов сокращены маршруты следования, график движения изменили 11 электропоездов.

Пассажиров просят планировать поездки заранее, а также следить за дальнейшими сообщениями. Ознакомиться с актуальным расписанием можно в билетных кассах, справочных вокзалов и на официальном сайте АО "Кубань Экспресс-Пригород".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, на участке Туапсе - Адлер в Краснодарском крае продолжаются работы по восстановлению объектов железнодорожной инфраструктуры, пострадавших в результате шторма на Черноморском побережье. "В течение дня на участке Адлер - Туапсе продолжатся берегоукрепительные и восстановительные работы, к которым в общей сложности будет привлечено около 170 железнодорожников", - сообщили в пресс-службе.