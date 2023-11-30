В Херсонской области в зоопарке спасли часть животных после урагана

Спасатели откачали более 1 тыс. куб. м воды из затопленного зоопарка в Стрелковом

ГЕНИЧЕСК, 30 ноября. /ТАСС/. Спасатели откачали более 1 тыс. куб. м воды из затопленного во время урагана зоопарка в Стрелковом на Арабатской стрелке, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Херсонской области. Часть животных погибла при шторме, но остальных удалось спасти - это тигры, еноты и другие обитатели "Сафари парка".

"К сожалению, часть животных погибла. Чтобы спасти оставшихся, мы привлекли наши подразделения, насосную станцию для откачки воды", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника ГУ МЧС России по Херсонской области Саварбека Бекханова.

Губернатор Владимир Сальдо в понедельник сообщил, что в Стрелковом из-за шторма произошло подтопление придомовых территорий, а также территории зоопарка.

Уточняется, что для откачки воды с подтопленной территории зоопарка была направлена пожарно-насосная станция. "Работы по откачке воды были завершены, суммарно было откачано 1 080 000 л воды", - отмечается в сообщении.