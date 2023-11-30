В МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества под видом сотовых операторов

В ведомстве призвали быть бдительными

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали похищать пароли от личных кабинетов банков, портала госуслуг и других сервисов под видом представителей сотовых операторов. Об этом предупредили в МВД России, призвав быть бдительными.

"Очередная схема телефонных мошенников. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер якобы была подана заявка на смену оператора. Когда собеседник отвечает, что не оставлял такую заявку, аферисты предлагают "для обеспечения безопасности" сменить пароль в личном кабинете", - говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

В МВД добавили, что выманив SMS с кодом, преступники получают доступ к номеру жертвы, а, следовательно, возможность входа в личные кабинеты банков, портала госуслуг и других сервисов. "Будьте бдительны и предупредите родных и близких", - призвали в министерстве.