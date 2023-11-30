Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Марова

В госкорпорации отметили, что ученый был признан в мире как выдающийся специалист в области экспериментальной планетной астрономии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося ученого, одного из основоположников отечественной космонавтики, академика РАН Михаила Марова.

"Госкорпорация "Роскосмос" выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Яковлевича", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что Маров был признан во всем мире как выдающийся специалист в области экспериментальной планетной астрономии. "Стоял у истоков советской программы изучения Луны, Венеры и Марса. Издал более 250 научных работ. Был лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР, награжден орденами Почета, Дружбы, Александра Невского и рядом других наград, в том числе международных", - добавили в госкорпорации.

Маров родился 28 июля 1933 года. Он стоял у истоков практической космонавтики и играл ведущую роль в осуществлении многолетней программы космических исследований в стране. В частности, Маров внес огромный вклад в изучение околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы, разрабатывал теоретические основы аэрономии, механику многокомпонентных турбулентных реагирующих газов и неоднородных многофазных сред, создавал оригинальные методы математического моделирования атмосфер планет, комет и их газовых оболочек.

О смерти Марова ранее сообщил ТАСС представитель пресс-службы РАН.