В Кременце принудительно вывезли воспитанниц из духовного училища канонической УПЦ

По словам руководителя управления Нацполиции по Тернопольской области Сергея Зюбаненко, мероприятия прошли с соблюдением действующего законодательства без нарушений общественного порядка

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Полиция вывезла воспитанниц Кременецкого духовного училища канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которое расположено на территории Свято-Николаевского кафедрального собора в Кременце на западе Украины. Об этом сообщил руководитель управления Нацполиции по Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

"Сегодня студенток и преподавателей перевезли в заранее подготовленные помещения, где они смогут продолжить учебу", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Полицейский утверждает, что мероприятия прошли с соблюдением действующего законодательства без нарушений общественного порядка.

Ранее информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что полиция принудительно выводит воспитанниц училища и сажает в автобусы. Как указали в УПЦ, рано утром Свято-Николаевский собор оцепили сотрудники полиции. Они также зашли в помещение, где проживают воспитанницы училища, потребовали от девушек собрать личные вещи и покинуть территорию. На видео, размещенном в телеграм-канале Союза православных журналистов, запечатлено, как несколько десятков человек - многие с чемоданами и большими сумками - стоят на улице за воротами храма. По данным информационно-просветительского отдела, сотрудники полиции не объяснили, на каком основании выводят всех из храма, и сообщили, что у них "есть приказ".

Кременецкое духовное училище является филиалом Почаевской семинарии. В октябре Минкультуры Украины сообщило, что суд обязал УПЦ вернуть здание Свято-Николаевского кафедрального собора, в комплекс которого входят кельи XVI-XVII веков, в собственность Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Позже в Тернопольской епархии УПЦ сообщили, что апелляционный суд оставил в силе это решение. При этом в Минкультуры заявили, что верующие незаконно использовали храм, являющийся памятником архитектуры национального значения, и подали иск с требованием к канонической церкви освободить помещения.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.