В Севастополе сообщили о восстановлении в городе нарушенного штормом электроснабжения

По словам замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, "все потребители, которые пострадали в результате непогоды, подключены"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Энергетики Севастополя полностью восстановили нарушенное штормом электроснабжение города, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

"Всю ночь проводили работы с сетевыми компаниями, подключили дополнительные службы. <…> Все потребители, которые пострадали в результате непогоды, подключены. Все линии запитаны, и люди получают электроснабжение", - сказал он.

По словам Горлова, ранее из-за стихии было получено более 350 заявок по проблемам с электроэнергией от нескольких тысяч людей. "Остались индивидуальные (заявки) - это люди, которых нет дома, они не выходят на связь, это порядка пяти-восьми человек", - добавил исполняющий обязанности заместителя губернатора.

По данным официального Telegram-канала "Севастопольэнерго", ведущего электросетевого предприятия города, в связи с непогодой без электроэнергии в общей сложности оставались 10 тыс. человек, 1,8 тыс. домов, порядка 1 тыс. обращений поступило в диспетчерский пункт компании. В устранении проблем было задействовано 38 оперативных бригад, 110 специалистов в режиме нон-стоп отрабатывали массовые и единичные заявки, устраняя последствия стихии. Содействие в работе оказал ряд подрядных организаций.

Ущерб, причиненный стихией многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры Севастополя, составил 743,4 млн рублей, уточняется в Telegram-канале Горлова.