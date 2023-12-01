В ЛНР восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов

По информации правительства региона, "остаются обесточенными 8 339 абонентов и 66 трансформаторных подстанций"

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение всех социально значимых объектов в ЛНР, оставшихся без света из-за непогоды, восстановлено, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"На утро в республике восстановлено электроснабжение 259 827 абонентов и всех социально значимых объектов. Введены в работу 1 904 трансформаторные подстанции. В настоящее время остаются обесточенными 8 339 абонентов и 66 трансформаторных подстанций", - сказано в сообщении.

В ликвидации последствий стихии задействована 91 бригада энергетиков: 316 специалистов и 114 единицы спецтехники.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Лутугинском, Краснолучском, Алчевском и Стахановском регионах в связи с частичной обесточенностью прилегающих населенных пунктов. Работы по восстановлению продолжаются.

В результате сильных порывов ветра, обрушившихся на ЛНР в ночь на 27 ноября, в республике наблюдались перебои в работе мобильной связи, подаче воды, света и газа.