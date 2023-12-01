В ДНР запустили 97% котельных, остановленных из-за обстрелов и непогоды

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, работа по запуску котельных продолжается

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы Донецкой Народной Республики (ДНР) восстановили работу 97% котельных региона, которые были отключены от электричества из-за обстрелов и непогоды, сообщается в Telegram-канале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

"В ДНР запущено 97% котельных. В республике в работу запущено 1 219 котельных. Ряд из них возобновили работу после аварийного отключения электроснабжения", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, работа по запуску котельных продолжается. В настоящее время без электричества остаются восемь котельных в Донецке, семь - в Новоазовском районе и четыре - в Мариуполе. Также работы ведутся в Зугрэсе, Ясиноватой и Тельмановском районе региона.

Украинские войска в ночь с 26 на 27 ноября нанесли удары по энергетической инфраструктуре региона. В результате обстрелов аварийные отключения электроэнергии наблюдались по всей территории республики. 27 ноября в ДНР из-за непогоды также произошло аварийное отключение электросетей. Их восстановление ведется в круглосуточном режиме.