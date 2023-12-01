В Крыму после стихии без света остаются около 3,5 тыс. человек

Газоснабжение уже восстановили, а вода частично отсутствует в одном населенном пункте республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. человек остаются на 12:00 1 декабря без электроснабжения в Республике Крым после обрушившейся на регион стихии, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Без электроснабжения в Крыму остаются около 3,5 тыс. человек, отключена 21 трансформаторная подстанция. Для восстановления энергоснабжения по Крыму задействовано 217 бригад, 640 человек и 222 единицы техники", - говорится в сообщении со ссылкой на главу МЧС республики Сергея Садаклиева.

Газоснабжение уже восстановили. Вода частично не подается в одном населенном пункте, при этом осуществляется ее подвоз населению. Остаются подтопленными около 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома и 38 домов дачного строения.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что на утро 1 декабря без электроснабжения остаются около 1,6 тыс. абонентов, из них в Симферопольском районе - около 500.