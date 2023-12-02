Около 3,5 тыс. абонентов в Мариуполе остаются без электричества из-за непогоды

Обесточены 38 подстанций

МАРИУПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Почти 40 подстанций в Мариуполе Донецкой Народной Республики остаются обесточенными из-за шторма, обрушившегося на южные регионы в начале недели. Без электричества остаются около 3,5 тыс. абонентов, сообщил в Telegram-канале врио главы города Олег Моргун.

"Обесточенными остаются 38 подстанций, около 3,5 тыс. абонентов ждут возобновления электроснабжения. В помощь бригаде специалистов РЭК направлены четыре бригады электриков МУП АГМ "Мариупольгорсвет". Вместе они устраняют последствия непогоды в круглосуточном режиме и без выходных", - написал он.

По словам Моргуна, специалистам уже удалось вернуть электроснабжение более 15 тыс. абонентов, также в работу запущены 53 котельные. "Устранением порывов на теплотрассах заняты специалисты "Теплосети", сотрудники МУП АГМ "Мариупольжилкомлекс" и подрядных организаций", - отметил Моргун.

Он также добавил, что "Зеленстроем" за неделю вывезено порядка 80 куб. м поваленных деревьев. Всего же по городу коммунальщики обнаружили более 500 поврежденных непогодой деревьев.

27 ноября ливень и ветер оставили без света 525 тыс. жителей почти на всей территории Донецкой Народной Республики. В ряде населенных пунктов было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, школы и детские сады были переведены на дистанционный режим работы. На юге ДНР были подтоплены 223 частных дома. По решению властей, погодные условия были отнесены к природной чрезвычайной ситуации регионального характера.