Представительство РФ сообщило о возобновлении эвакуации россиян из сектора Газа

В ведомстве отметили, что эвакуация "проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА).

"2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников - палестинцев", - говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что эвакуация "проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий". "По данным Минздрава Палестины, за последние сутки их жертвами стали более 200 человек", - добавили там.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на поступающую информацию о том, что "среди погибших есть гражданин России Маджед Хассуна". "Однако верифицировать этот факт мы пока не можем. Отметим, что Маджед Хассуна не значится в списках на эвакуацию. Ни он, ни его родные в представительство не обращались", - указали в представительстве.

"Вывоз граждан осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП "Рафах". Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС России, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации российских граждан и членов их семей из зоны конфликта", - заключили в ведомстве.

Авиация МЧС России с начала эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта выполнила восемь рейсов, спецбортами ведомства в РФ доставлен 761 человек, в том числе 360 детей.