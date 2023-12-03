Москвичей предупредили об ухудшении видимости до 50-100 м из-за снегопада

В департаменте транспорта столицы рекомендовали использовать городской транспорт для поездок по городу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендуется избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим из-за снегопада и ухудшения видимости до 50-100 м. Для поездок по городу по возможности лучше использовать городской транспорт, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег с ухудшением видимости до 50-100 м. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следит ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что городские службы Москвы ведут работу в усиленном режиме из-за снегопада, аварийно-восстановительные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.