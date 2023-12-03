Глава Башкирии обсудил с послом Белоруссии новые направления сотрудничества

В планах, в частности, организовать обучающую программу для глав муниципалитетов по вопросам благоустройства и озеленения территорий

ТАСС, 3 декабря. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил организовать в 2024 году обучающую программу для глав муниципалитетов по вопросам благоустройства и озеленения территорий на основе успешных практик Белоруссии. С таким предложением он выступил во время встречи с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым на площадке выставки-форума "Россия", где в воскресенье проходит день Башкирии, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Глава региона рассказал о новых инициативах по дальнейшему взаимодействию. В частности, предложил для обмена опытом организовать в 2024 году обучающую программу для глав муниципалитетов по вопросам благоустройства и озеленения территорий на основе успешных практик Белоруссии", - говорится в сообщении. В планах также развитие сотрудничества в легкой промышленности и туризме.

"В начале следующего года мы планируем визит в Белоруссию для проработки новых направлений работы. Например, в социально-культурной сфере наметили программу визитов наших школьников в республику по аналогии с проектом "Башкирско-белорусское долголетие", - приводит пресс-служба слова Хабирова. Предполагается, что программа позволит повысить эффективность авиасообщения между Уфой и Минском.

Хабиров также пригласил Крутого посетить в 2024 году юбилейные торжества в честь 450-летия столицы Башкирии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.