В Дагестане после драки девочек призвали пересмотреть подходы к воспитанию молодежи

Уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова подчеркнула, что нужно прекратить заниматься формализмом

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Детский омбудсмен Дагестана призвала пересмотреть подходы к воспитанию молодежи после драки девочек в республике. Об этом Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в соцсетях появилось видео, где две несовершеннолетние местные жительницы применяют физическое насилие в отношении другой несовершеннолетней. По данному факту СУ СК по Дагестану организована проверка.

"Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями. Помощь, если сложилась действительно трудная жизненная ситуация. И неотвратимость наказания, если проступок осознанный и запланированный", - написала Ежова.

По ее словам, нужно прекратить заниматься формализмом.