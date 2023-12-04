В Гидрометцентре пообещали москвичам приятную погоду, несмотря на морозы

Сильный ветер и снегопады не ожидаются

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Солнечная погода, отсутствие сильного ветра и снегопадов ожидаются в Москве в течение недели. Погода будет приятной, несмотря на морозы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника погода будет спокойная, достойная, степенная: ни сильного ветра, ни снегопадов, солнце, звезды и мороз. Снегопадов не ожидаем никаких до конца недели. Погода будет приятная, по-настоящему зимняя", - рассказал он.

Похолодание в Москве обусловит мощный антициклон, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщал, что на этой неделе в Москве прогнозируются морозы до 17-20 градусов. Такой холодной погоды в этот период еще не было в XXI веке.