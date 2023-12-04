В Сыктывкаре школьники продолжат учебу после карантина

По информации управления Роспотребнадзора по региону, за минувшую неделю в Коми зафиксировали 450 случаев коронавирусной инфекции

СЫКТЫВКАР, 4 декабря. /ТАСС/. Школы Сыктывкара продолжат учебный процесс после карантина, который устанавливался с 27 ноября по 4 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Карантин снят с 5 декабря с учетом анализа уровня заболеваемости в столице региона, сообщил глава городского округа - руководитель администрации Владимир Голдин.

"С завтрашнего дня, с 5 декабря, школьники Сыктывкара выходят на учебу, набравшись сил за время карантина, они встретятся со своими одноклассниками и учителями и продолжат осваивать школьную программу в очном режиме. Карантин отменяется по рекомендации Роспотребнадзора по Республике Коми на основе анализа уровня заболеваемости в городе", - сообщил Голдин в своем Telegram-канале.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, за минувшую неделю в Коми зафиксировано 450 случаев коронавирусной инфекции, 98 случаев внебольничных пневмоний, в том числе 28 - среди детей до 17 лет. С симптомами ОРВИ и гриппа обратились 12 436 человек, в том числе 6 258 детей. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен по региону на 40,5%, среди взрослого населения - на 187,9%. В 20 муниципалитетах приостанавливали учебный и воспитательный процесс. На 4 декабря действует карантин в 8 школах, в 188 классах 48 школ и в 15 группах 13 детских садов.

В Сыктывкаре на прошлой неделе с симптомами ОРВИ обратились более 5,2 тыс. человек, что превышает эпидпорог на 15%, среди взрослого населения - на 117,9%. Лабораторно за неделю подтверждено 10 случаев гриппа A (H3N2).