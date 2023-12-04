Сокуров участвует во встрече СПЧ с Путиным

Год назад режиссер пропустил аналогичное заседание

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кинорежиссер Александр Сокуров принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Год назад Сокуров пропустил аналогичное заседание, а еще годом ранее, на встрече СПЧ с Путиным в конце 2021 года, состоялась резонансная полемика режиссера с президентом, в ходе которой глава государства в ответ на идеи Сокурова призвал "не будить лихо" обсуждениями территориальных претензий внутри РФ.