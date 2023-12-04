В Ульяновске завершили аварийные работы на водоводе

В них было задействовано 24 специалиста и семь единиц техники

УЛЬЯНОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Работники предприятия "Ульяновскводоканал" завершили аварийные работы на водоводе в Железнодорожном районе Ульяновска, где без холодного водоснабжения остались более 123 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

"Как доложил главе города Александру Болдакину директор МУП "Ульяновскводоканал" Сергей Мальченков, <…> началось заполнение системы холодного водоснабжения", - отмечается в сообщении.

По информации директора предприятия "Ульяновскводоканал", было заменено 24 м водовода диаметром 400 мм. "В аварийных работах было задействовано 24 специалиста и семь единиц техники", - приводятся слова Мальченкова в сообщении.

Директор также уточнил, что в течение полутора часов подача воды будет возобновлена всем потребителям.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило об отключении холодного водоснабжения в Железнодорожном районе Ульяновска. По информации ведомства, без холодного водоснабжения остались 3 100 многоквартирных домов и 700 частных жилых домов. В зону отключения попали 123 747 человек, из них 24 749 детей. Водоснабжение было приостановлено в 19 социально значимых объектах, в числе которых семь средних общеобразовательных школ, детская школа искусств, 11 детских садов.

По информации предприятия "Ульяновскводоканал", причиной отключений водоснабжения стало проведение аварийных работ на улице Варейкиса.