Путин предложил проанализировать помощь ИИ в расследовании преступлений

Искусственный интеллект эффективо работает в многих областях, отметил президент России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил проанализировать помощь искусственного интеллекта в расследовании преступлений, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Искусственный интеллект - сложная тема и сфера больших данных, она очень эффективо работает в многих областях. Если есть сбои какие-то, надо их проанализировать и сделать выводы соответствующие", - сказал глава государства в ответ на просьбу члена СПЧ Евы Меркачевой дать поручения Генеральной прокуратуре и Верховному суду проанализировать практику искусственного интеллекта при расследовании преступлений прошлых лет.

Согласно данным МВД России, за девять месяцев текущего года раскрыто 41,2 тыс. преступлений прошлых лет, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 29,6% из них составляют тяжкие и особо тяжкие преступления (всего - 12,2 тыс.).