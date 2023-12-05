В России могут изменить алгоритм предоставления потребительских кредитов

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин предложил дополнить закон "О потребительском кредите" положением, по которому финансовая организация должна будет удостовериться, что гражданин по своей воле заключает договор, намерен исполнять его условия и что он платежеспособен

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин подготовил законопроект, обязывающий банки при выдаче потребительских кредитов выяснить цель его получения и удостовериться, что человек берет его по собственной воле, а не под давлением. Сенатор рассказал ТАСС, что документ направлен на борьбу с телефонным мошенничеством при оформлении кредитов.

"Подготовлен законопроект, цель которого изменить алгоритм предоставления потребительских кредитов, установить обстоятельные требования для кредитных учреждений, при неисполнении которых договор будет считаться недействительным", - сказал Шейкин.

В частности, закон "О потребительском кредите (займе)" дополняется положением, по которому при обращении в банк или другую кредитную организацию для получения потребительского кредита финансовая организация обязана будет выяснить цель получения кредита, за счет каких средств заемщик планирует возвращать его и возможные риски заемщика. Также, как говорится в тексте законопроекта (имеется в распоряжении ТАСС), банки должны будут удостовериться, что гражданин самостоятельно по своей воле заключает договор, намерен исполнять его условия и что он платежеспособен. Кроме того, закон обязывает банки разъяснить заемщику последствия заключения договора займа под влиянием насилия, угрозы, обмана или на крайне невыгодных условиях.

Шейкин подчеркнул, что кредитные организации будут обязаны вести аудиозапись разговора с заемщиком при обращении с вопросом о кредите. "Эта аудиозапись поможет следствию установить, находилась ли жертва под психологическим воздействием при заключении договора потребительского кредита и на ее основе будет решаться вопрос, исполнил ли банковский работник установленные требования, задал ли гражданину все необходимые вопросы, будет ли гражданин возвращать кредит, отданный мошенникам, или банк будет признан потерпевшим по делу о мошенничестве", - пояснил сенатор.

В тексте законопроекта говорится, что в случае невыполнения кредитной организацией этих правил, договор о займе признается недействительным, а заемщик освобождается от обязанности возвращать денежные средства.

По словам Шейкина, телефонное мошенничество является предметом обсуждения и анализа на многих площадках. "Проанализировав практические случаи, совместно с прокуратурой Москвы, пришли к выводу, что необходимо более жестко контролировать банки из-за практики выдачи кредитов, ориентированной на максимальное предоставление, а порой навязывание услуг. Доходит до того, что за сутки одна из жертв телефонного мошенничества умудрилась получить четыре кредита в разных банках", - отметил зампред Совета по цифровизации. Он сообщил, что планирует внести законопроект после новогодних праздников по завершении консультаций со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и после получения отзыва правительства.

Актуальность вопроса

Как говорится в сопроводительных документах к закону, по данным Центробанка России в 2022 году злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 14,1 млрд рублей, а за шесть месяцев 2023 года было похищено 4,5 млрд рублей. Таким образом, проблема телефонного мошенничества, связанного с оформлением кредитов на граждан, "не теряет своей актуальности", отмечается в пояснительной записке.

"Мошенники используют методы психологического воздействия, давления, манипуляции сознанием, гипнотехнологии, чтобы склонить граждан оформить кредит, а затем переводят полученные денежные средства на свои "безопасные" счета. Кредитные организации заключают договоры с находящимися под психологическим воздействием гражданами без выяснения свободы волеизъявления, платежеспособности клиентов, намерения и возможности выполнить кредитные обязательства. Все это создает условия, которые способствуют мошенническим действиям", - отмечают законодатели.

Как рассказал Шейкин, по данным московской прокуратуры, все большее распространение приобретает схема мошенничества, когда звонящий представляется сотрудником банка и сообщает гражданам о попытке несанкционированного перевода их денежных средств на финансирование ВСУ, либо оформления от их имени кредита.

"Используя методы социальной инженерии, мошенники предлагают жертвам "понизить кредитную историю" и оформить кредиты в других банках, и далее заставляют взятые по их требованию денежные средства перевести на "безопасный" счет якобы для спасения от преступников. При этом некоторые банки без выяснения платежеспособности граждан, выдают кредиты категориям граждан с невысоким доходом, явно не соответствующим размеру взятых обязательств", - констатировал зампред Совета по цифровизации, добавив, что законопроект призван решить эту проблему.