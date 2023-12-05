В Якутии осенью 2024 года намерены завершить строительство круглогодичного детского лагеря

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 55%

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря "Полярная звезда", которое ведется в пригороде Якутска на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия", планируется завершить осенью 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства экономики.

"Срок ввода объекта "Круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда" в Республике Саха (Якутия)" перенесен с 2023 на 2024 год. Основной причиной является недостаточная термостабилизация грунтов в условиях многолетней мерзлоты, что привело к затягиванию сроков работ по установке сезонных охлаждающих устройств", - сказали в министерстве, уточнив, что строительство планируется завершить осенью 2024 года.

Строительство лагеря началось в 2020 году. По данным министерства, в настоящее время идут строительно-монтажные работы, строительная готовность составляет 55%. "В рамках единой субсидии за счет средств федерального бюджета на строительство объекта предоставлено 360 млн рублей. 250 млн рублей предоставлено за счет средств бюджета республики. Финансирование завершения строительства объекта осуществляется концессионером ООО "Полярная звезда" за счет внебюджетных источников", - добавили в Минэкономики региона.

Ранее сообщалось, что будут построены четыре спальных корпуса, спортивный, образовательный и медицинский блоки, на базе лагеря будет работать центр дополнительного технического образования и онлайн-школа для реализации программ основного общего образования. В смену в оздоровительном лагере смогут отдыхать 350 детей, а в год - до 5,2 тыс. человек, объект создаст 130 рабочих мест. Отмечалось, что в перспективе на базе "Полярной звезды" может быть создан дальневосточный оператор детского отдыха.