Ремонтная бригада завершила работы на магистральном водоводе в Димитровграде

Как сообщил исполняющий полномочия главы города Дмитрий Цивилев, "в первые часы после аварии все силы были брошены на то, чтобы не допустить остановки котельных"

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Авария на магистральном водоводе в Димитровграде Ульяновской области, которая привела к отключениям водоснабжения в четырех районах города, устранена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе администрации Димитровграда в социальной сети "ВКонтакте".

"Повреждение магистрального водовода устранено. Ремонтная бригада завершила работу. Система постепенно наполняется водой. В ближайший час водоснабжение всех районов города будет восстановлено", - отмечается в сообщении.

Как сообщил исполняющий полномочия главы города Дмитрий Цивилев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", чугунная труба диаметром 500 мм была повреждена при прокладке нового водовода на улице Земина подрядной организацией "Ульяновскоблводоканала". "В первые часы после аварии все силы были брошены на то, чтобы не допустить остановки котельных. Подвозили туда воду пожарными машинами и цистернами", - написал он.

В связи с аварией в детских садах и школах Центрального и Первомайского районов Димитровграда занятия в первую смену были отменены. Занятия в школах во вторую смену состоятся. "Решен вопрос с оператором питания, детям успеют приготовить обеды. Во вторую смену в Димитровграде работают школы №2, №9, №19 и университетский лицей", - говорится в сообщении в группе администрации города в социальной сети "ВКонтакте".

Коммунальная авария в Димитровграде произошла 4 декабря около 18:20 (17:20 мск). Был зафиксирован порыв трубы холодного водоснабжения в районе перекрестка улиц Красноармейской, Тоси Потаповой, Земина. В результате произошло временное отключение холодного водоснабжения Первомайского района, а также районов "Олимп", Березовая роща, старый город. По данным местных СМИ и телеграм-каналов, в зону отключения попали порядка 100 тыс. человек.