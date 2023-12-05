Моргенштерну грозит новый штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

В Савеловском суде сообщили, что дату заседания по делу еще не назначили

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новый штраф грозит рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Савеловском суде, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол в отношении Моргенштерна, составленный по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на постах в социальных сетях)", - сказали в суде, отметив, что дата заседания по делу еще не назначена.

16 ноября текущего года Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). За несколько месяцев до этого, 21 июня, тот же суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей за отказ указать в соцсетях статус иноагента.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В качестве обоснования включения его в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.