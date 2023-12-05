Голикова заявила о важности мнения детей о программе "Движения первых"

В проекте программы указано, что она направлена на воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что программа воспитательной работы "Движения первых" должна быть одобрена, но необходимо услышать мнение участников движения.

"Мы считаем, что программу надо одобрить, но все-таки предложить на следующем наблюдательном совете заслушать мнение ребят, насколько она соответствует их восприятию того движения, в которое они вступили", - сказала она, выступая в формате видео-конференц-связи на заседании набсовета "Движения первых".

В проекте программы указано, что она направлена на воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи. "Да, она подготовлена педагогическим сообществом, людьми, которые крайне заинтересованы в этом. Она, безусловно, не вызывает вопросов и ее нужно принять, но мне кажется, что то, что сегодня не прозвучало совсем, - это отношение ребят к этой программе. И вообще, а сами-то ребята, они как к ней относятся, как они воспринимают те основные задачи, те принципы и те направления, которые заложены", - добавила Голикова.

В ходе заседания президент РФ Владимир Путин поддержал программу и вместе со всеми членами набсовета "Движения первых" проголосовал за, подняв руку.