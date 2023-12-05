Кравцов предложил рассказывать о выставке "Россия" на уроках профориентации

Министр просвещения РФ отметил, что таким образом каждый школьник может увидеть те или иные достижения страны и поучаствовать в выставке

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил рассказывать о Международной выставке-форуме "Россия" на уроках профориентации в школах.

"С этого учебного года мы по вашему поручению организовали профориентацию, и с этого года проходят уроки "Россия - мои горизонты" для учащихся 6-11-х классов, участвует более 8 млн школьников. Мы предлагаем вместе с Российским движением детей и молодежи, обществом "Знание" на этих профориентационных уроках рассказывать про выставку и проводить такие репортажи из павильонов, чтобы каждый школьник мог увидеть те или иные достижения и поучаствовать тоже в выставке", - сказал он, выступая по ВКС на втором заседании наблюдательного совета "Движения первых" с участием президента РФ Владимира Путина.

С 1 сентября в российских школах запущена единая модель профориентации. Она состоит из трех уровней - базового, основного и продвинутого. Первый уровень - базовый, не менее 40 часов в год. Второй - основной, не менее 60 часов за учебный год, продвинутый уровень - порядка 80 часов за учебный год. Каждый из этих уровней будет складываться из обязательных 34 часов внеурочной деятельности и определенных образовательными учреждениями мероприятий в рамках воспитательной деятельности.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.