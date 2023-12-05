"Роснефть" и Удмуртия договорились о совместном развитии проектов в области автотуризма

В рамках сотрудничества стороны планируют реализацию мероприятий, которые направлены на удовлетворение спроса на внутренний автомобильный туризм и продвижение туристического потенциала республики

ТАСС, 5 декабря. "Роснефть" и Удмуртия договорились реализовывать совместные проекты в области внутреннего туризма в рамках Дня Удмуртии на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"В рамках сотрудничества стороны планируют реализацию мероприятий, которые направлены на удовлетворение спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Удмуртской Республики, повышение комфорта автотуристов за счет развитых придорожного сервиса и инфраструктуры розничной сети "Роснефть", которая представлена в регионе автозаправочными станциями "Башнефть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Удмуртия - один из ключевых регионов для компании в Приволжском федеральном округе. "Под управлением НК "Роснефть" и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec работает предприятие "Удмуртнефть", которое является первым примером успешного международного сотрудничества России и Китая в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

"Роснефть" напомнила, что реализует ряд мероприятий, нацеленных на создание комфортных условий для автопутешественников. Уже презентованы совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС "Роснефти" в Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях, разрабатываются маршруты с Алтайским краем. "Кроме того, компания ранее подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, а также Агентством по туризму Ульяновской области", - говорится в тексте.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.