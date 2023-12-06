ГД заслушает Чернышенко и обсудит ограничение использования телефонов на уроках

Депутаты также рассмотрят законопроект о праве военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное профессиональное обучение

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют заслушать заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, обсудить проект о регулировании вопросов использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках, а также законопроекты о представлении кандидатом в кадровый резерв данных о доходах и праве инвалидов боевых действий на обучение.

Вице-премьер РФ выступит в рамках правительственного часа с информацией о государственной поддержке и эффективности научных исследований и инновационных разработок, мерах по обеспечению технологического прорыва. На обсуждение отведено порядка 2,5 часа.

Законопроект о запрете мобильных телефонов в школах и возвращении обязательных уроков труда (технологии) будет обсуждаться парламентариями во втором чтении. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой в октябре и принят в первом чтении в ноябре. В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий".

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по просвещению одобрил поправки, которые предполагают запрет на использование мобильных телефонов и планшетов с сим-картами во время занятий в школах, в том числе в образовательных целях, исключение составят экстренные ситуации. Кроме того, в поправках говорится о введении обязательного урока труда для начальных и средних классов.

Законопроект о кандидатурах в федеральный кадровый резерв будет рассмотрен во втором чтении, президент России Владимир Путин внес его в Госдуму 14 октября. В закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" предлагается внести изменения, по которым при рассмотрении вопроса о включении в федеральный кадровый резерв на гражданской службе гражданский служащий и гражданин, претендующие на включение в резерв, представляют в устанавливаемом президентом РФ порядке сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичную информацию они должны будут сообщить и о членах своей семьи. Корреспондирующие поправки также предлагается внести в закон "О противодействии коррупции".

Кроме того, во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о праве военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное профобучение. Проект был внесен в Госдуму правительством РФ в июне. Документ предлагает дополнить закон "О статусе военнослужащих" новой нормой, согласно которой военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий, смогут бесплатно пройти основные программы профессионального обучения или программы профпереподготовки. Действующие нормы закона прописывают право на обучение лишь для контрактников, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более. При этом сейчас по закону такие военные могут проходить профпереподготовку по одной из гражданских специальностей.