Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира

На первом месте оказалась Урсула фон дер Ляйен

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Forbes назвал пять самых влиятельных женщин мира. Рейтинг возглавила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На втором месте глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, третью строчку заняла вице-президент США Камара Харрис. Премьер Италии Мелони стала четвертой, замыкает пятерку американская поп-певица Тейлор Свифт.

Как отмечается, при составлении рейтинга учитываются такие параметры, как "богатство, влияние на СМИ, воздействие на общественное мнение и политику". Как пишет газета Il Messaggero, четвертое место Мелони в рейтинге - "еще один трофей на международной доске почета для итальянского премьера, которая не в первый раз получает лестную оценку за океаном".

Ранее британская газета Financial Times составила список 25 самых влиятельных женщин года. В него вошли, в частности, Марго Робби, Бейонсе и Урсула фон дер Ляйен.