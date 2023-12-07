В Западной Сибири на федеральных трассах сняли ограничение на движение автобусов

Его ввели ранее из-за непогоды

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Ограничения на движение автобусов на ряде участков федеральных трасс в Кемеровской и Новосибирской областях, введенные в среду из-за непогоды, сняты. Об этом сообщили в Сибирском управлении автомобильных дорог (Сибупавтодор).

"Открыта для движения рейсового пассажирского транспорта трасса Р-255 "Сибирь" на участке 41 - 245 км в Новосибирской и Кемеровской областях в связи с улучшением погодных условий. Трассы Р-254 "Иртыш" и Р-256 "Чуйский тракт" в границах Новосибирской области, а также Северный обход Новосибирска открыты для общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что для обеспечения бесперебойного проезда на подведомственных федеральных автодорогах за последние сутки было задействовано в Новосибирской области 169 единиц дорожной техники, в Кемеровской - 52 единицы, в Омской - 146.

Согласно данным Гидрометцентра, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай в период с 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха до минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха до минус 40 градусов и ниже.