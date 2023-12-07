В РПЦ заявили, что около 500 священников посетили зону СВО с пасторскими задачами

Главный военный священник Русской православной церкви протоиерей Димитрий Василенков уточнил, что среди батюшек есть те, кто награжден государственными наградами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Около 500 священников Русской православной церкви (РПЦ) с начала проведения специальной военной операции (СВО) посетили зону боевых действий с пасторскими задачами. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный военный священник РПЦ протоиерей Димитрий Василенков.

"Около 100 священников на данный момент работают в зоне боевых действий, а за все время более 500 священников посетили зону СВО для того, чтобы выполнять свои пасторские обязанности. Они работают на всех направлениях самоотверженно и достойно при том, что многие - многодетные отцы, по пять-шесть детей порой", - сказал он.

Василенков уточнил, что среди батюшек есть те, кто награжден государственными наградами. Также, по его словам, среди священников есть и боевые потери.

"Если говорить о потерях, то погибло у нас шесть священников. Я говорю о действующих священниках Русской православной церкви", - добавил Василенков.