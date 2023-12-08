Движение на всех автодорогах Сахалина восстановили после гололедицы

Из-за образовавшейся на дорогах наледи было зафиксировано большое количество ДТП

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Проезд по всем автодорогам Сахалина открыт для всех видов транспорта, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Проезд по всем автодорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений", - рассказали в управлении.

В течение недели на Сахалине температура воздуха днем составляла до плюс 7 градусов, поэтому после похолодания в четверг на дорогах образовалась гололедица, зафиксировано большое количество ДТП. Из-за обледенения дорожного полотна с 7 декабря часть трасс на Сахалине была закрыта для проезда всех видов транспорта.

Сейчас на Сахалине из-за пришедшего с запада циклона местами идет дождь, местами - мокрый снег. Температура воздуха в дневное время - минус 3 градуса на севере острова и минус 1 градус на юге.