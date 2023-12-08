Стенд Северной Осетии на выставке "Россия" посетили более 1 млн человек

По словам губернатора Сергея Меняйло, это показатель правильной работы по продвижению республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 декабря. /ТАСС/. Стенд Северной Осетии с начала выставки-форума "Россия" посетили более 1 млн человек, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Более миллиона гостей посетили стенд Северной Осетии с начала выставки-форума "Россия"! Такое внимание - показатель нашей правильной работы по продвижению региона и раскрытию его потенциала. А то, как ярко, доброжелательно и многолюдно прошел вчерашний день республики - еще одно доказательство того, что Осетия интересна жителям нашей необъятной страны", - говорится в сообщении.

7 декабря на выставке прошел день Северной Осетии. Мероприятия проводили на нескольких локациях. В частности, гости выставки-форума смогли совершить VR-путешествие по основным турмаршрутам республики, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению национальных кукол и плетению платков, увидеть свадебные обряды, выступления ансамблей "Алан" и "Ритмы гор", Феликса Царикати и камерного хора "Алания", послушать исторические лекции.

Руководитель республики выразил благодарность всем, кто посетил площадки, работал там и готовил программу. "Я точно знаю, что в новом году в наш регион приедет еще больше туристов. Давайте встретим их с традиционным кавказским гостеприимством, с любовью и дружбой - именно так, как принято в Северной Осетии!" - отметил Сергей Меняйло.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.