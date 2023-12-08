Пограничники Финляндии задержали россиянина Тордена после освобождения из тюрьмы

По данным газеты Helsingin Sanomat, Воислава Тордена депортировали

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Пограничники Финляндии задержали гражданина России Воислава Тордена сразу после освобождения из тюрьмы в городе Вантаа. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее сведениям, Торден будет депортирован из Финляндии. Один из его адвокатов Хейкки Лампела сообщил присутствующим у тюрьмы журналистам, что россиянин покинет ее с пограничниками. Издание уточняет, что Торден имеет запреты на въезд в Шенгенскую зону, инициированные Чехией и Норвегией.

Ранее в пятницу Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, ранее задержанного по запросу Киева, поскольку не согласен экстрадировать его на Украину.

Торден, 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики. 28 августа Тордена посетили сотрудники консульского отдела российского посольства в Хельсинки.