В Ингушетии в 2025 году намерены начать модернизацию курорта "Армхи"

В планах, в частности, построить амфитеатр, кинотеатр, интерактивный музей, родельбан, зиплайн, а также экстрим-парк

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Реализация новой концепции развития курорта "Армхи" в Ингушетии начнется с 2025 года. Об этом сообщил на выставке-форуме "Россия" заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

"Мы в следующем году начинаем проектирование инфраструктуры, которую "Кавказ.РФ" будет делать. В ближайшие два года, после отработки проектных и инфраструктурных вопросов, планируем начать проект по обновлению канатных дорог и расширению трасс", - сказал он.

Тапаев отметил, что новая концепция предполагает создание всесезонного курорта на территории "Армхи". "То, что мы собираемся построить - гондольная канатная дорога кресельного типа, количество трасс увеличиваем до 10 км. Собираемся построить экотропы, это проект, который мы развиваем по всему Северному Кавказу, в том числе и в Ингушетии в районе "Армхи". Амфитеатр, кинотеатр, интерактивный музей, родельбан, зиплайн, экстрим-парк", - пояснил он.

Санаторий "Армхи" открыли в Ингушетии в 1928 году. Особая экономическая зона "Армхи" создана и включена в состав туристического кластера Северного Кавказа в 2011 году. На сегодняшний день в состав курорта входит горнолыжная инфраструктура с трассами протяженностью 1,2 км, подъемниками на 650 м и на 180 м. На курорте создано 350 мест размещения.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.